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Köyceğiz’li atletler Türkiye şampiyonu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Isparta’da düzenlenen 6’ıncı İller Arası Türkiye Bayrak Şampiyonası’nda U12 Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

MUĞLA 08.07.2021, 09:27
Köyceğiz’li atletler Türkiye şampiyonu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Isparta’da düzenlenen 6’ıncı İller Arası Türkiye Bayrak Şampiyonası’nda U12 Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Köyceğizli öğrenciler Elif Duru Orhan, Rüya Ceren Yılmaz, Fatma Müzeyyen Ayhan, Umut Fatih Günay, Anıl Mert Acar ve antrenörleri beden eğitimi Öğretmeni Gökhan Esen’den oluşan Köyceğiz U12 atletizm takımı Isparta’da gerçekleşen Atletizm Türkiye şampiyonası bayrak yarışlarında ipi göğüsleyerek şampiyonluk kupasını kazandılar.
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