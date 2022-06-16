Köyceğiz’in minik müzisyenleri konser verdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geleceğin minik müzisyenleriyle 6. Yaza Merhaba konseri gerçekleştirildi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonunda gerçekleşen konserde 7-15 yaş aralığındaki öğrenciler hem çaldılar, hem söylediler. Minik müzisyenler piyano, keman ve gitar çalgıları ile performanslarını sergiledi. Akdeniz Akşamları, Kara Sevda, Hayat Bayram Olsa, Fikrimin İnce Gülü gibi eserleri seslendiren minik müzisyenler zaman zaman heyecanlandıkları gözlemlendi. Konser seyircilerden büyük alkış aldı. Geleceğin müzisyenleri başarılı performanslarıyla göz doldurdu, seyirciler minik müzisyenlere tebriklerini sundu.