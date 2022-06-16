banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Köyceğiz’in minik müzisyenleri konser verdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geleceğin minik müzisyenleriyle 6. Yaza Merhaba konseri gerçekleştirildi.

MUĞLA 16.06.2022, 16:14
Köyceğiz’in minik müzisyenleri konser verdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geleceğin minik müzisyenleriyle 6. Yaza Merhaba konseri gerçekleştirildi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonunda gerçekleşen konserde 7-15 yaş aralığındaki öğrenciler hem çaldılar, hem söylediler. Minik müzisyenler piyano, keman ve gitar çalgıları ile performanslarını sergiledi. Akdeniz Akşamları, Kara Sevda, Hayat Bayram Olsa, Fikrimin İnce Gülü gibi eserleri seslendiren minik müzisyenler zaman zaman heyecanlandıkları gözlemlendi. Konser seyircilerden büyük alkış aldı. Geleceğin müzisyenleri başarılı performanslarıyla göz doldurdu, seyirciler minik müzisyenlere tebriklerini sundu.

Yorumlar (0)
23°
açık