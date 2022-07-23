Köyceğiz’in kadın voleybol takımı katıldığı şampiyonada birinci oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi’nde Akademi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Ula’da gerçekleştirilen turnuvada büyük başarı göstererek şampiyonluk kupası ile döndü.

Veteran Kadınlar Voleybol Turnuvası Ula Belediyesi ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi. Ula Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya toplam 8 takım katılım sağladı. Köyceğiz Kadın Voleybol takımı turnuvada büyük performans göstererek şampiyon oldu. Turnuva sonunda ödül töreni gerçekleştirilirken şampiyon takıma kupasını Ula Belediye Başkanı Özay Türkler takdim etti.

Köyceğiz Akademi Kulübü Kadın Voleybol Takımı Yetkilisi Bilge Kınalı, “Kupamızı başkanımızın elinden aldık. Samimi, güler yüzlü personeli ile 3 gün bizlere ev sahipliği yaptılar. Gençlik ve spor ilçe müdürümüz ve belediye başkanımız bizleri evimizdeymişiz gibi hissettirdiler. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Eylül ayının ikinci haftasında Köyceğiz’de Akademi Spor Kulübü, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa Kadın Plaj Voleybol Turnuvası düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuşarak vatandaşları turnuvaya davet etti.