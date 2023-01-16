Köyceğiz’in dağlarında kar, sahilinde yaz keyfi yaşanıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde aynı gün içinde 4 mevsim gözlemlenirken, dağlarda kış, sahilde yaz keyfi yaşanıyor.

Köyceğiz’de merkezden 25 km yükseğe çıkıldığı zaman karla karşılaşılırken, şehir merkezinde hava sıcaklığının 22-24 derece seyretmesi ile adeta yaz mevsimi yaşanıyor. Köyceğiz’de geçen haftaya kadar yaşanan kuraklığın ardından geçen hafta içinde yağan yağmur ile birlikte yükseklere kar yağışı gerçekleşmişti. Köyceğiz Sandras Dağı’na kar yağdığını öğrenen vatandaşlar 1750-1780 metre yüksekliğe çıkarak hafta sonunu kar keyfi yaparak değerlendirdi. Çocuklar kardan adam yaparak, kartopu oynayarak eğlenceli vakitler geçirdi. Aileler ateş yakarak mangal keyfi hazırladı.

Karda piknik yapmak için gelen Köyceğizli Hamza Aşgın; “ Köyceğiz’de havalar uzun zamandır kurak gidiyordu. Geçen hafta içinde yağmurun yağmasıyla sevindik. Yağmur etkili yağdığı için toprak suya doydu, dereler, çaylar bol su taşıdı. Yağmurla birlikte yükseklere kar yağdığını öğrendik ve fırsatı değerlendirmek için karda piknik yapmaya geldik. Bizim gibi düşünen vatandaşların da kar keyfi yaşamaya geldiğini gördük. Köyceğizliler olarak çok şanslıyız. Aynı gün içinde 4 mevsim yaşayabiliyoruz. Biz burada kar keyfi yaparken şehir merkezinde bulunan vatandaşlarda yaz keyfi yaşıyorlar” dedi.