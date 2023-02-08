Köyceğiz’den depremzedelere için yardım tırı gönderilmeye devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar TIR’a yüklenerek gönderildi.

Toplanan malzemeler ikinci tıra yüklenerek dualarla uğurlandı. Muğla Valiliği himayelerinde, Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz Müftülüğü, Köyceğiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasına Köyceğizlilerin ilgisi devam ediyor.

Köyceğiz’de Afet Yardım Toplama Merkezi olarak belirlenen Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde depremzedeler için toplanan malzemeler ikinci tıra yüklenerek dualarla akşam saatlerinde gönderildi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak; “Vatandaşlarımızın topladığı yardım malzemelerinin ilkini dün tıra yükleyip deprem bölgesine gönderdik. Halkımızın yardım seferberliği devam ediyor. Bu gün ikinci tırımızı yükleyip dualarla yolcu ettik. Yardımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Yardım tırının hayırlısıyla deprem bölgesine ulaşmasını dilerim.” dedi.