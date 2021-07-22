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Köyceğiz’deki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı.

MUĞLA 22.07.2021, 17:28
Köyceğiz’deki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Sultaniye Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 4 farklı noktada çıkan yangınla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler soruşturma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada sonrasında yangın ile ilgili olduğu düşünülen 18 yaşıdanki R.R.B.’yi gözaltına aldı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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