Köyceğiz’deki okullarda trafik eğitimleri devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde emniyet birimleri okullarda trafik eğitimlerini sürdürüyor.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda okul müdürlükleri ve emniyet güçleri işbirliğiyle Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde verilen trafik eğitimleri devam ediyor. Verilen eğitimlerle genel trafik kuralları, yaya hareket tarzları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı gibi konularda öğrencilerin bilinçlendirilmeleri sağlanıyor. Eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği ifade edildi.