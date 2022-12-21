Köyceğiz’deki öğretmenin kısa filmi 15’inci ödülünü kazandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkçe öğretmeni olan ve aynı zamanda Senarist, Yazar ve Yönetmenlik yapan Erdal Kara’nın yazıp yönettiği Yaşam Kulübesi (LIFE HUT) kısa filmi, 15. ödülünü kazandı. Daha önce Fransa’nın Auber Film Festivali’nden En İyi Kısa Film ödülünü kazanan Yaşam Kulübesi kısa filmi, 20 Aralık’ta Hindistan’ın Patna Bihar şehrinde düzenlenen film festivalinde de jüri kararıyla “En İyi Kısa Film” ödülü almaya hak kazandı.

Festivalin Direktörü Vikas K. Saheb, 20 Aralık 2022 tarihinde gönderdiği mailde, “Sizi 2022 Yılı Gully Uluslararası Film Festivali’nin kazananı ilan etmekten gurur duyuyoruz. Dünyanın 79 ülkesinden 2 bin 700’den fazla filmin katıldığı festivalimizin kazananı sizsiniz. Film yapımına olan kararlılığınız ve bağlılığınız için teşekkür ederiz” diyerek filmin yönetmeni Erdal Kara’yı tebrik etti.

Filmin senaristi ve yönetmeni Erdal Kara, Festival Yönetimi tarafından “Gully Film Festivali Kupası” ve “Kazanan Sertifikası” ile ödüllendirilirken, Kara yaptığı açıklamasında “Bu ödülü filmimize olağanüstü emek veren ekibim adına alıyorum. En iyi filmin yönetmeni olmaktan tarifsiz mutluluk duydum. Hindistan’dan bu yıl, ikinci büyük ödülümüzü almış olduk. İlk büyük ödül, ’En İyi Eğitim Filmi’ ödülüydü. Yaşam Kulübesi, 15. ödülüne kavuştu. Yeni film projelerim için iyi bir özgüven biriktirdim” dedi.

Yaşam Kulübesi filminin yönetmeni Erdal Kara’nın 2 kısa film, 5 animasyon, 1 belgesel film projeleri bulunurken sosyal içerikli 5 adet öykü ve roman eseri de bulunuyor. Aynı zamanda Kara, Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Bilim-Sanat Merkezi’nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyor.