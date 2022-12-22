Köyceğiz’deki eğitimler farkındalık oluşturuyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Tazelenme Üniversitesi’nde farkındalık oluşturma eğitimi veriliyor.

Eğitmen Özlem Özen tarafından Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu salonunda verilen eğitimler katılımcılarda farkındalık oluşturuyor. İnsanlara dokunarak fark oluşturmayı yaşam biçimi olarak belirlemiş olan Özen, eğitim çalışmalarına gönüllü olarak katılıyor. Eğitmen Özen, “Bu programda umutsuzluk ve kaygıyı yöneterek, farkındalık oluşturarak bize dikte edilen hayat yerine, kendimizi fark etmeyi, mutluluğa ulaşmanın ipuçlarını, ruhumuzu genç ve dinamik tutmanın yollarını keşfetmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Katılımcılardan Müjgan Ener, “Mutluluk konulu dersimizin Eğitmeni Yaşam Koçu Özlem Özen Hanım sunumuyla bizleri yeni bir yaşam yolculuğuna çıkardı, bilgilerimizi pekiştirdik, kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yine katılımcılardan Orhan Ener ise “Mutluluğun pozitif olmakla, iyi olmakla, iyilik yapmakla başladığını öğrendik ve yolun başındayız. Koyacağımız hedeflere mutlu ve huzurlu yolculukla başarıya ulaşacağız. Daha öğrenecek çok şeyimiz var. Hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.