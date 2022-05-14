Köyceğiz’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah karşı Köyceğiz D 400 Karayolu üzerinde Fethiye-Muğla Beyobası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 RM 842 ile 21 AAU 250 ve 34 DB 7896 plakalı ticari araçlar zincirleme trafik kazasında karıştı. Çarpışmanın etkisi ile 48 RM 842 plakalı otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.