Köyceğiz’de Zekâ Oyunları İlçe Turnuvası tamamlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Zekâ Oyunları Turnuvası, Zeytinalanı Ortaokulu’nun başarısıyla tamamlandı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Zekâ Oyunları İlçe Turnuvası, 5 ayrı oyun kategorisinde ilkokul ve ortaokulların katılımıyla gerçekleşti. Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu 5 kategoride yapılan turnuvada, 3 kategoride birincilikleri aldı.

Köyceğiz’i temsil edecekler

Turnuvada Ortaokul Grubunda; Kulami dalında Zeytinalanı Ortaokulu’ndan Hüseyin Koçyiğit, Pentago dalında Zeytinalanı Ortaokulu’ndan Furkan Yiğit Koçyiğit, Mangala dalında Zeytinalanı Ortaokulu’ndan Esra Tatık, Küre dalında Akköprü Deniz Feneri Ortaokulu’nden Mustafa Efe Çatak, Reversi dalında Atatürk Ortaokulu’ndan Abdürrahim Astamirova birincilik elde etti. İlkokul Grubunda ise Equalibrio dalında Beyobası İlkokulu’ndan Nisa Sül, Q-Bitz dalında Beyobası İlkokulu’ndan Efsa Sül, Pentego dalında Atatürk İlkokulu’ndan Yiğit Emir Aydın, Mangala dalında Pınar İlkokulu’ndan İsmail Okur, Küre dalında Atatürk İlkokulu’ndan Umut Göksu birinci oldu. Öğrenciler, Muğla’da yapılacak turnuvada Köyceğiz’i temsil edecekler.

Turnuva, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve şube müdürü Hatice Karaca’nın organizasyonu ile gerçekleşti. Turnuva direktörlüğünü Ahmat Murat Yenici yaptı. Sedat Aksoy ve Atilla Güler, Başhakemlik görevinde bulundular. Turnuva sonunda ödül töreni yapıldı.