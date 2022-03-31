Köyceğiz’de Yazar Siyami Yozgat öğrencilerle buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler “Hayallerimizi yazıyoruz” projesi çerçevesinde yazarlarla bir araya geliyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu “Hayallerimizi Yazıyoruz” projesi çerçevesinde pilot okul olarak seçilen Beyobası İlkokulu’nda öğrenciler Eğitimci Yazar/Karikatürist Siyami Yozgat ile bir etkinlikte buluştu.

Okumak, yazmak, hayal kurmak üzerine gerçekleştirilen söyleşiye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların aktif olarak katıldığı etkinlik sonunda Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ , “Eğitimde sınav odaklı yaklaşımların sonuçlarını hepimiz gördük, görüyoruz. İlçe Milli Eğitim müdürlüğü olarak eğitimi salt sınav odaklı anlayıştan çıkararak öğrencilerimizi sanata, edebiyata yönlendirebileceğimiz projelere ağırlık vereceğiz “dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü konuşmasını yazar Siyami Yozgat’a ve okul yöneticilerine teşekkür ederek tamamladı.