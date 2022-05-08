Köyceğiz’de yazar Semih Gümüş öğrencilerle buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Okurgezer projesi çerçevesinde liseli öğrenciler yazar Semih Gümüş ile buluştu.

Köyceğiz’de gerçekleştirilen yazar buluşmasına katılan gençlerin “Biz de yazabilir miyiz?” diye sordukları söyleşide, yazar Gümüş’ün yaklaşımı gençlere umut verirken yazar olabilmenin gereklilikleri ile gençleri yüzleştirdi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ; “Değerli yazarımıza, yazarımızla buluşmamız için sağladıkları katkılardan dolayı Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve öğretmenlerine, Okurgezer projesi koordinatörlerine ve okumaya yazmaya gönül vermiş, söyleşi boyunca soruları ve ilgileri ile bizleri gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.