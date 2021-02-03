Köyceğiz’de yapılan uygulamada kaçak tütün ele geçirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki yapılan uygulamada bir iş yerinde çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bir yerinde işerinde D.D.A’nın elindeki poşet içinde 240 adet makaron tespit edilmesi üzerine Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle dükkanda arama yapıldı. İki ayrı dükkanda yapılan aramalarda 3 bin 600 adet makaron, bandrolsüz 1 kilogram kıyılmış tütün, faturasız 393 bin 600 adet makaron, bandrolsüz 1 kg kıyılmış tütün, faturasız 3 bin 950 adet nargile ağızlığı (sipsi), yine faturasız 18 bin 900 adet makaron filtresi ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.