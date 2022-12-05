Köyceğiz’de vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yağmurların ardından ılık bir hava hüküm sürerken, sıcak havayı fırsat bilen çevre il ve ilçelerden vatandaşlar Köyceğiz’e akın etti.

Hafta sonu hava sıcaklığı Köyceğiz’de 21-22 derece civarında seyretti. Sıcak havanın yaşanacağını tahmin eden vatandaşlar Köyceğiz’e akın etti. Köyceğiz Atatürk Kordonu boyunca yoğunluk oluştu. Kordonda yürüyen, piknik yapan, enstrüman çalıp eğlenen, kafelerde vakit geçiren insanlar Köyceğiz’i şenlendirdi. Çocuklar Köyceğiz Atatürk Kordonu Festival Alanı’nda gerçekleştirilen mini sirk gösterisi ile eğlenceli dakikalar yaşadı. Ayrıca doğal lezzetlerin, organik ürünlerin ve yöresel tatların bulunduğu Gastronomi etkinliği Köyceğiz Atatürk Kordonu Festival Alanı’nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar bol bol alışveriş ederek güzel havanın tadını çıkardı. Stantların Çarşamba Günü’ne kadar açık kalacağı bildirildi.