Köyceğiz’de üreticilere turunçgil yetiştiriciliği eğitimi verildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) yetkilileri tarafından Döğüşbelen Mahallesi’nde turunçgil yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştirildi.

Köyceğiz’de düzenlenen turunçgil yetiştiriciliği eğitiminde, BATEM Meyvecilik Bölüm Başkanı Mehmet Özdemir Enstitü faaliyetleri, Dr. Şenay Kurt turunçgillerin tanıtımı ve çeşitleri, Dr. Ertuğrul Turgutoğlu turunçgillerde bahçe tesisi, budama ve kültürel işlemler ve Dr. Cevdet Fehmi Özkan turunçgillerde gübreleme konularında bilgiler verdi. Eğitim sonunda uygulamalı olarak örnek narenciye budaması ve avokado genç yaş budaması gösterildi.

Eğitime Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Müdürlüğü, Ula İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, Tarsim Bölge Müdürü Mustafa Değer, Döğüşbelen Mahalle Muhtarı Selçuk Gökpınar, Hamitköy Mahalle Muhtarı Ramazan Çelik ve çok sayıda üretici katıldı.