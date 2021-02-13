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Köyceğiz’de Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray Kürek Takımları “Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları” İçin Köyceğiz’e geldi.

MUĞLA 13.02.2021, 12:35
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Köyceğiz’de Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray Kürek Takımları “Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları” İçin Köyceğiz’e geldi.

Ocak ayında Türkiye Kupası Kürek Yarışları için Köyceğiz’e gelen Fenerbahçe ve Galatasaray Kürek Takımları bu ayda Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları için Köyceğiz Su Sporları Merkezine geldi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Türkiye Kürek Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları” 11-12 Şubat’ta Köyceğiz Su Sporları Merkezinde yapıldı. Yarışlara Fenerbahçe ve Galatasaray Kürek Takımlarından toplam 70 sporcu katıldı. Kürek yarışları 2000 metre üzerinde 4 kulvar olarak yapıldı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.

Yarışmalara katılıp dereceye giren sporculara ve kulüplere madalyalarını ve kupalarını veren Kaymakam Dolu “Ülkemizin doğal varlıkları birçok spor dalı için oldukça müsait. Köyceğiz’imiz bunun en güzel örneklerinden biridir. İlçemiz her geçen gün tesisleşme konusunda da gelişmeye devam ediyor. Hem diğer ülkelerin sporcuları ve kulüpleri hem de ülkemizin güzide kulüpleri ve sporcuları ilçemize geliyorsa, su sporları için yapılan alt yapı yatırımlarının büyük katkısı olduğuna emin olabilirsiniz. Geçen ay gerçekleşen Türkiye Kupası Finalleri olsun, ülkemizde kamp yapmaya gelen yaklaşık 10 ayrı ülkenin kulüpleri olsun, şimdi yaptığımız Türkiye Şampiyonası olsun Köyceğiz’in Su Sporları konusunda bir marka olmaya doğru gittiğinin en güzel örnekleridir” dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise “Ocak ayında ev sahipliğini yapmış olduğumuz Türkiye Kupası Kürek Yarışlarından sonra bu ay da Büyükler Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. Ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray kürek takımlarını bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İlimiz tarihiyle, doğasıyla ve kültürüyle her türlü sporun yıl boyunca yapılabileceği Türkiye’nin ve Dünya’nın nadir bölgelerinden birisidir. İlimiz su sporları konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Su Sporlarında Muğla’nın daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Turizmin Spor organizasyonları yoluyla yılın tümüne yayılmasını hedefliyoruz. Bugün Köyceğiz Su Sporları Merkezimizde bir kez daha ezeli rekabet Fenerbahçe İle Galatasaray arasında Kürek Sporunda Köyceğiz’de yaşandı. Çok çekişmeli güzel yarışlara sahne oldu. Ben bu vesileyle yarışlara katılan Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının sporcularını tebrik eder, Federasyonumuza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ezeli rekabetin ebedi dostlukla devam etmesini dilerim.” diye konuştu.
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