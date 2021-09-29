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Köyceğiz’de traktör kazası: 1 ölü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MUĞLA 29.09.2021, 12:00
Köyceğiz’de traktör kazası: 1 ölü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çayhisar Mahallesinde Yusuf Yiğit (31) idaresindeki traktör köyiçi mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörde yolcu olarak bulunan Salih S. ise (37) yaralandı. Yaralı Salih S., Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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