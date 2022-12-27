Köyceğiz’de trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Toparlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Çatak yönetimindeki traktör, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Dursun Çatak hayatını kaybetti. Çatak’ın yol kenarında meyve satışı yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.