Köyceğiz’de Tip 1 Diyabet farkındalık pikniği düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel Muğla Şekerleri Şenliği düzenlendi.

Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği, Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı Piknik Alanı’nda şenlik organize etti. Kazancı Piknik Alanı balonlarla ve değişik araçlarla süslendi. Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçekleşen farkındalık pikniğine diyabet hastaları çok sevindi. Şenliğe katılan diyabetli hastalar palyaçolarla doyasıya eğlendi. Çocuklar Muğla Şekerleri Hatırası panosunun önünde fotoğraf çektirerek şenliği unutulmaz hale getirdi. Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği tarafından düzenlenen farkındalık pikniğine Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet İlhan, kamu kurum amirleri, diyabet hastası çocuklar ve aileleri katıldı.