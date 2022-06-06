Köyceğiz’de Taekwondocular renkli gösteriler sundu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Taekwondo kursunda eğitim gören kursiyerler renkli gösteriler sergiledi.

Köyceğiz Gölü kenarında bulunan Festival Platformunda sunulan Taekwondo gösterileri ile seyirciler renkli bir gün yaşadı.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Taekwondo kurs eğitmeni Rıdvan Kurt’un antrenörlüğünde Taekwondo kursuna giden 40 sporcunun gösterileri heyecanla izlendi. Taekwondo ekibinin gösterileri izleyenler tarafından hayli beğenilirken, sporcular Köyceğizlilerden büyük alkış aldı. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şinasi Çövüt, Taekwondo eğitmeni Rıdvan Kurt ve öğrencilerine gösterileri için teşekkür etti. Taekwondo Antrenörü Rıdvan Kurt, bunun bir savunma sporu olduğunu söyleyerek, “Taekwondo kelime anlamıyla el ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalıdır” dedi.