Köyceğiz’de suretler seramik sergisi açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde suretler seramik sergisi Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yerlikaya, Belediye Sosyal İşler Müdürü İlyas Örnek, Sosyal İşler Müdürlüğü’nden Sosyolog Setenay Baş ve ziyaretçiler tarafından açıldı.

Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde açılan suretler seramik sergisi, Seramik Sanatçısı Sibel Arslan Yeşilay’ın Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı seramik kursunda yaptığı eserlerden meydana geliyor. Farklı teknikler kullanılarak yapılan eserlerde kadınlığın çeşitli halleri renkli ve ironik bir tarzda seramiğe yansıtıldı. Tiyatro eleştirmeni, çevirmen, akademisyen Sibel Arslan Yeşilay, Bodrum’da başladığı seramik çalışmalarını Köyceğiz’de Özlem Taşpınar Şentürk atölyesinde bambaşka bir çizgiye taşıdığını ifade etti. Suretler seramik sergisinin 14 Ekim tarihine kadar Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde gezilebileceği bildirildi.