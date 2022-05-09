Köyceğiz’de sığla ağaçları yeşile büründü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan günlük olarak da bilinen sığla ağaçları yaz aylarının gelmesi ile yeşil örtüsüne kavuştu.

Kışın yapraklarını döküp, yaz ayları ile birlikte yeşile bürünen sığla ağaçları görenleri mest ediyor. Türkiye’de en çok Köyceğiz, Marmaris, Dalaman, Fethiye’de bulunan ve 300 yıla kadar yaşayabilen sığla ağaçlarından yağ üretimi yapılıyor. Mide ülseri tedavisinde ağırlıklı olarak kullanılan ve toplanması yasak olan sığla yağının Orman İşletme Müdürlükleri tarafından zaman zaman üretimi yapılıyor. Kabuklarının yakıldığında güzel koku vermesi nedeniyle tütsü olarak kullanılabilen sığla ağaçları amatör fotoğrafçıların da gözdesi oldu. Yaz günlerinde serin ve temiz havası nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Toparlar Mahallesi Kazancı Piknik Alanı’nda bolca bulunan sığla ağaçları amatör fotoğrafçılar içi doğal fon oluşturuyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar ağaçların önünde fotoğraflar çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.