Köyceğiz’de ’Sevimli Zeytin Tin’ adlı çocuk oyunu izlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Köyceğiz Kumpanya ekibinin hazırladığı ve Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleşen ’Sevimli Zeytin Tin’ adlı çocuk oyunu sevenleri ile buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Köyceğiz Kumpanya Tiyatrosu çocuklarla keyifli bir gün geçirerek coşkuya ortak oldu. Köyceğiz Kumpanya’nın daha önce gerçekleştirdiği oyuncu seçmesi sonucu oluşturulan kadrosu ile yönetmenliğini Aylin Baran’ın, müziklerini Hakan Değirmen’in üstlendiği ’Sevimli Zeytin Tin’ adlı çocuk oyununun ilk gösterimi sunuldu. Oyuncular; Berşan Bedirhanoğlu, Didem Bala, Fatma Ertagin, Hasan Sönmez ve Melike Açıkgöz’ün eğlenceli performansları çocukların dikkatini çekmeyi başarırken, oyunun gösteriminin devam edeceği belirtildi.