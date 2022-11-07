Köyceğiz’de satranç turnuvası düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası düzenlendi.

Organizasyonunu Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliğinin yaptığı turnuva, Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu salonunda gerçekleşti. Köyceğiz 10 Kasım Ata’yı anma satranç turnuvası 55 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Turnuva sonunda ödül töreni yapıldı. Turnuvada her kategoride İlk üç dereceyi elde eden sporculara kupa, 4-10 dereceyi elde eden sporculara madalya verildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın da katıldığı ödül töreninde, Köyceğiz Satranç İlçe Temsilcisi ve Başhakem Atilla Güler, Başhakem Yardımcısı Cengiz Şatır ve hakemler İrfan Doğan, Sedat Aksoy ve Aday hakem Özay Erdoğdu, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.