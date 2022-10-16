Köyceğiz’de sanat etkinliği ve kahvaltı günü gerçekleştirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde şair, yazar ve ressamlar 10’uncu sanat etkinliği ve kahvaltı gününde bir araya geldi.

Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Eğitim Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen sanat etkinliği ve kahvaltı günü nezih bir ortamda gerçekleşti. Şair, yazar ve sanatçılar hafta sonu Köyceğiz Gölü kenarında bir Restaurantta buluştular. Düzenlenen kahvaltı programına Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’den yaklaşık 30 sanatçı katıldı.

Programa katılan şair, yazar ve sanatçılar kahvaltıda birbirleriyle tanışma fırsatı buldular. Programın sunuculuğunu Şair, yazar Ertuğrul Baylan yaptı. Etkinlikte gazeteci-yazar Günur Karaağaç, Ertuğrul Baylan, Mehmet Ali Acet ile birlikte yazdıkları Sandıras’ın Çiçekleri kitabının tanıtım konuşmasını yaptı. Programda şairler şiirlerini okudular. Sanatçıların konuşmalarından sonra söyleşi ve imza programı düzenlendi. Fotoğraf Sanatçısı Nihat Daş’ın fotoğraf sergisi ve Ressam Yaşar Yıldız’ın resim sergisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezildi. Daha sonraki etkinliğin Dalaman’da düzenlenmesi kararı alınarak program sona erdi.