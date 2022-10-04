Köyceğiz’de sağlıklı yaşam için yürüdüler

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ’Dünya Yürüyüş Günü’ nedeniyle Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından, sağlıklı yaşama dikkat çekip farkındalık meydana getirmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Köyceğiz Atatürk Kordonu’nda bir araya gelen, Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Köyceğiz Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri kordon boyunca yürüyüş yaptı. Etkinliğe katılan öğrenciler, ’sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz’, ‘hadi kalkın yürüyelim gari’ gibi pankartları taşıyarak vatandaşları yürüyüş yapmaya davet etti. Yürüyüş sonrasında etkinliğe katılan öğrencilere, Köyceğiz İlçe sağlık Müdürlüğü personeli tarafından defter ve kitaplar dağıtıldı.

Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Murat Yenici, Dünya Yürüyüş Günü’nde, Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ile bu etkinliğin düzenlediğini söyledi. Hareketli ve sağlıklı yaşam için düzenlenen etkinliğin amacına ulaştığını belirten Yenici, "Bakanlığımızın obezitenin azaltılması çalışmaları çerçevesinde; toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini arttırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla yapılan rutin çalışmalar dışında özel gün ve haftalarda farklı etkinliklerin düzenlenmesi konuya olan farkındalık düzeyini artırmaktadır. Tüm Türkiye’de yürüyüş etkinliği eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Sağlıklı ve hareketli bir yaşama dikkat çekmek için hazırladığımız etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.