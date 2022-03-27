Köyceğiz’de renkli Tiyatro Günü kutlaması

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Kumpanya Tiyatrosu oyuncuları 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü Sokak etkinliği ile kutladı. Dünya Tiyatro Günü kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı. İlginç kostümlerle, renkli makyajlarla, maskelerle, tiyatro repliklerini kullanan oyuncuların yürüyüşü iskeleden başladı, kordon boyu devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Halkın ilgi gösterdiği etkinlikte tiyatrocular vatandaşlarla birlikte bu özel günü kutladılar.

Dünya Tiyatro Günü hakkında açıklama yapan tiyatro eğitmeni Mehmet Akif Kızışar; "Köyceğiz Kumpanya Tiyatrosu oyuncuları olarak Dünya Tiyatrolar Günü’nü farklı ve renkli bir etkinlikle kutladık. Halkın dikkatini tiyatroya yöneltmek istedik ve böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.