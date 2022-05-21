Köyceğiz’de polislerden öğrencilere eğitim

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik bürosu ekipleri ile düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Gerçekleştirilen eğitimlerde polislik mesleğini daha yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, güvenlik konularında da eğitim aldı. Renkli görüntülere sahne olan eğitimlerce emniyet ekipleri de öğrencilerle birlikte hem eğlendi hem de daha güvenli bir yaşam konusunda eğitim vererek öğrencileri bilgilendirdi. Eğitimde çocuklara, “155 Polis İmdat Hattı”, “Trafik Işıkları”, “Güvenli İnternet”, “Yabancı Kişilere Karşı Yaklaşım” gibi çeşitli konularda bilgiler verildi.

Etkinlik sonunda Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu idarecileri ve öğrenciler ise kendilerini bilgilendirdikleri için emniyet ekiplerine teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.