Köyceğiz’de Pi Günü ve pilav etkinliği gerçekleştirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı İlk/Ortaokulu’nda Pi günü ve pilav etkinliği yapıldı.

Zeytinalanı ilk/Ortaokulu Matematik öğretmeni Meryem Dündar koordinesinde tüm öğretmen, veli ve öğrencilerin işbirliğiyle Pi günü ve pilav etkinliği okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte okul öğrencileri ve diğer okullardan bazı öğrenciler görev aldı. Etkinlikte öğrencilere ve velilere yönelik hullo hop çevirme, çember çevre çap adımlamaları, resfebe gibi farklı etkinlikler yapıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Pi sayısını en fazla ezberleme yarışmasında Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinden Ceylin Uysal (214 rakam) 1., Zeytinalanı İlk/Ortaokulu öğrencisi Yeliz Okur(162) 2., Ülfet Mutlu (154 rakam) 3. olarak ödüllerini aldı. Pİ tasarım yarışmasında öğrencilerden Pınar Aşkın 1., Bahar M. Yığınak 2., Isa Kesgin 3. olarak ödüllerini aldılar. Katılım gösteren tüm veli ve öğrencilere Pi günü katılım belgesi verildi. Etkinliklerin ardından pilav üstü piliç, pide, pi pastası gibi pi temalı ürünler satışa sunuldu.

Zeytinalanı İlk/Ortaokul yönetimi tarafından etkinliğe katkıda bulunan öğretmenlere, velilere, öğrencilere ve emeği geçenlere ve etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ’a, Şube Müdürü Hatice Karaca’ya, okul müdürlerine, misafir öğrencilere ve katılan tüm misafirlere teşekkür edildi.