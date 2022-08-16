Köyceğiz’de orman yangın ekip binası yapılıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınları ile mücadelede güçlendirme çalışmaları devam ederken orman yangın ekip binası yapılıyor.

Orman yangınları ile mücadelede donanım sağlama amacıyla Köyceğiz Balcılar Mahallesi’nde orman yangın ekip binası yapımına başlandı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Balcılar Mahallesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İnşaatı devam eden orman yangın ekip binasında, Balcılar Mahalle Muhtarı Muzaffer Tepe ile incelemelerde bulunarak bilgi alan Kaymakam Maslak, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.