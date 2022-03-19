Köyceğiz’de okuma bayramı coşkuyla kutlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı İlk ve Ortaokulu birinci sınıf öğrencileri tarafından okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Okuma bayramında birinci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma becerilerini sergiledi. Öğrenciler, etkinlikte rondları, piyesleri, koro ve şarkıları başarıyla sundular. Birinci sınıf öğrencileri eğitim hayatlarının temeli ve en önemli adımı olan ilk okumaya geçmelerinin mutluluğunu paylaştılar. Okul yöneticileri bu etkinlikte görev alan başta Öğretmen Hatice Tok ve öğrencilere, destek veren tüm öğretmen ve velilere teşekkür etti. Düzenlenen etkinliğe okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.