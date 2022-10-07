Köyceğiz’de okul servisi sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde okul servis araç sürücülerine yönelik, iş sağlığı ve güvenliği toplantısı düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan başkanlığında, okul servis araç sürücülerine yönelik, iş sağlığı ve güvenliği toplantısı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz salonunda gerçekleşti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, “Hiçbir iş, güvensiz yapılacak kadar acil ve önemli değildir” diyerek toplantı açılış konuşmasını yaptı.

Toplantıda, başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, okul güzergahları, taşımalı çerçevesinde taşınan öğrencilerin güvenlikle ilgili konuları, okul servis araç sürücülerinin karşılaştıkları sorunlar masaya yatırılıp çözüm yolları bulundu. Toplantıya, Köyceğiz İlçe Trafik Büro Amiri Ferhat Gümüş, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan J.Kd.Üçvş.Trafik Tim. Komutanı Mevlüt Kılınç, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Özcan Karadağ, Polis Memuru Mehmet Faruk Şahin ve okul servis araç sürücüleri katıldı.