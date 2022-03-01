Köyceğiz’de okul kantinleri denetlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince okul kantinleri denetlendi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, günlerinin büyük bir kısmını okullarda geçiren öğrencilerin gıda ihtiyacını karşıladığı kantinler denetimden geçiriliyor. Belirlenen programa göre düzenli olarak kantinlerdeki hijyen kuralları ve gıda ürünlerinin kontrol edildiği denetimlerde hijyen kuralları ve ürünlerin son kullanma tarihleri gözden geçirildi. Denetimlerde işletme sahipleri, öğrenciler ve okul yöneticileri bilgilendirildi.