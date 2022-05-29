Köyceğiz’de öğrencilere orman yangınlarının önlenmesi eğitimi verildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ormana yakın mahallelerinde ikamet eden öğrencilerine yönelik eğitimler devam ediyor.

Köyceğiz Beyobası İlkokulu öğrencilerine Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü şefleri, 2021 yılında Köyceğiz’de ve Muğla çevresinde meydana gelen yangının, ekosistem üzerinde meydana getirdiği tahribatı göstermek, yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri anlatmak, yangından sonra gelişen ekosistemi aktarıp farkındalık oluşturmak amacıyla sunum yapıldı. Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde, insan-orman ilişkisinin de etkisiyle her yıl ikibinden fazla orman yangınının binlerce hektar alanın yok olmasına neden olduğu belirtildi. Ormanların sürekliliğini tehlikeye sokan etkenlerin başında orman yangınlarının geldiği anlatıldı. Gerekli önlemler konusunda herkesin sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.