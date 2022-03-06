Köyceğiz’de öğrencilere ’etkili iletişim’ semineri

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde üniversite öğrencilerine, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini göstermek amacıyla etkili iletişim konulu seminer verildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Etkili İletişim Becerileri" konusunda Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan Psikolojik Danışman Ramazan Dovan tarafından seminer verildi. Meslek Yüksek Okulu Salonu’nda gerçekleşen seminerle, katılımcıların çevresindeki insanlarla doğru ve etkili iletişim kurabilmeleri yöntemleri anlatıldı. Gerçekleştirilen seminerde öğrencilerin, etkili iletişim tekniklerini öğrenebilecek, doğru iletişim teknikleri ile iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulabilmeyi başaracak, kendi potansiyellerini keşfederek sağlıklı bir şekilde hedef belirleyebilecek, özgüvenli davranışlar sergileyebilecek bireyler olmalarının amaçlandığı ifade edildi. Seminere katılan Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, etkili iletişim konusunda bilgilendiklerini ve semineri organize eden Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne ve Psikolojik Danışman Ramazan Doğan’a teşekkür ettiler.