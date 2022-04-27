Köyceğiz’de öğrencilere ata tohumu fideleri dağıtıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere ata tohumu fideleri dağıtımı gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce ’1963’ten Günümüze Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor Projesi’ çerçevesinde okullarda Balkon Bahçeciliği Projesini hayata geçirmek amacıyla Köyceğiz Zeytinalanı İlk ve Ortaokulu ve Beyobası Ortaokulu’nda öğrencilere ata tohumu fideleri dağıtıldı. Öğrencilere ata tohumu fideleri ile ilgili bilgilendirme yapılırken, öğrenciler de fidelere en iyi şekilde bakarak yetiştireceklerini ifade etti. Köyceğiz Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1963 yılından bu güne özel silolarda sakladığı ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü sebzecilik şubesinde üretilen domates, biber ve patlıcan fidelerini öğrencilerimizle buluşturduk. Bu sayede yerli sebze yetiştiriciliğinin önü açılmış olacak” diye konuştu.