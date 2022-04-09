Köyceğiz’de öğrenciler okudukları kitaptaki hikayeleri canlandırıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘Kitaplar uygarlığa ve gençlere yol gösteren bir ışıktır" sloganıyla öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılıyor.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmenleri her hafta derslerde kitap okuma etkinliği düzenliyor ve öğrenciler okudukları kitaplardaki hikayeleri arkadaşlarıyla kütüphane salonunda canlandırıyor. Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Davut Şen, “öğrencilerimiz okudukları kitaplardaki hikayeleri canlandırarak hem güzel bir teatral oyun ortaya çıkarıyor, hem de okudukları kitaplar öğrencilerimiz için unutulmaz oluyor. Etkinliği yürüten OkurGezer Projesi Okul Koordinatörü öğretmenimiz Ferah Kirtik’e teşekkür ediyorum.” dedi.