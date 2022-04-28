Köyceğiz’de öğrenciler hayallerini yazmaya devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler Yazar, Karikatürist Siyami Yozgat ile hayallerini yazmaya devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köyceğiz 75. Yıl Halk Kütüphanesi ile birlikte düzenlenen "Hayal mi büyük, gökyüzü mü?" etkinliği çerçevesinde, Fehmi Başoğlu İlkokulu 3. ve 4. sınıftan 120 kişilik öğrenci grubu, Yazar, Karikatürist Siyami Yozgat ile Halk Kütüphanesi Salonunda buluştu. Yazar Siyami Yozgat hayal kurmak ve yazmanın önemi üzerine söyleşide bulundu. "Gökkuşağı Ülkesinde Bir Kuş" masalı anlatısı ve karşılıklı soru cevaplarla etkinlik sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Öğrencilerimizin her yönden gelişmesi için farklı eğitimler verilmektedir. Okur Gezer projesi ile okuma becerilerini geliştiren öğrencilere, yazma becerilerini geliştirmeye dönük eğitimler düzenlenmektedir. Amacımız hem okuyan hem yazan nesiller yetiştirmektir. Yazar Siyami Yozgat’a öğrencilere yazmanın önemi üzerine yaptığı söyleşi için ve bu etkinlikte emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim” diye konuştu.