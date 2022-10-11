Köyceğiz’de öğrenci taşıma hizmetleri incelendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci taşıma hizmetleri ile ilgili incelemelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Taşıma Hizmetleri Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki taşımalı eğitimi yerinde görmek ve işleyişini takip amaçlı ziyarette bulundu. Yürütülen taşıma faaliyetlerini ve taşıma hizmeti veren araçları yerinde inceledi. Daire Başkanı Abdulhamit Karataş’a Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Zekeriya Kandırmış eşlik edip, taşımalı eğitim çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, ziyaret sırasında servis araçlarını, okulun bölümleri olan yemekhane ve kantini gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Okul öğretmenleri ile de bir araya gelerek eğitim öğretim çalışmalarıyla, özellikle taşımalı eğitim çerçevesinde yürütülen taşıma ve yemek hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Taşıma Hizmetleri Daire Başkanı Abdulhamit Karataş’ın ziyaret sırasında, sorunlara olumlu ve yapıcı yaklaşımları dikkat çekti.