Köyceğiz’de minikler seramik tabak yapmayı öğrendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde minikler seramik tabak yapmayı öğrendi.

Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde Özel Eğitim Öğretmeni Neslihan Kara eşliğinde gerçekleşen çocuk atölyesinde keyifli anlar geçiren minikler seramik tabak yapmayı öğrendiler. Gerçekleşen etkinlikte Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan miniklerle bir araya geldi. Minikler yeteneklerini göstermek için gayret etti. Kaymakam Maslak ve Başkan Ceylan minikleri kutladı.