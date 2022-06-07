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Köyceğiz’de minik pehlivanlar güreş tuttu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde güreş kursu gören minik pehlivanlar gösteri güreşi gerçekleştirdi.

MUĞLA 07.06.2022, 09:38 07.06.2022, 10:09
Köyceğiz’de minik pehlivanlar güreş tuttu

Minik pehlivanlar Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde bir yıl boyu öğrendikleri hünerlerini sergiledi. Antrenör Veli Er tarafından eğitilen minik pehlivanlar Köyceğiz Festival Platformu alanında kispetlerini giyinerek güreşe hazırlandı. Minik pehlivanlar er meydanına çıkarken, minderde rakipleriyle karşılaştı. Güreş oyunlarındaki yeteneklerini sergileyerek rakibini yenmek için mücadele eden minik güreşçileri seyretmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Minik pehlivanlar izleyenlerden bol alkış aldı.

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