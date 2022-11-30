Köyceğiz’de Milli Güreşçi İlyasoğlu sözleşme imzaladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde antrenör Elis Yıldız’ın çalıştırdığı, bir çok başarılara imza atan Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu Köyceğiz Belediyespor ile sözleşme imzaladı.

Muğla’nın altın kızı Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu, Köyceğiz Belediyespor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr’ı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan, Yıldız Kızlarda ilk Dünya Şampiyonu Türk Sporcu olarak tarihe geçerek birçok başarıları ile Muğla’yı gururlandıran Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu, Köyceğiz Belediyespor Kulübü ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadı. Köyceğiz Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Köyceğiz Belediyesi olarak sporcumuza başarılı bir yıl geçirmesini diler, daha nice başarıları birlikte kutlamayı dileriz” denildi.