Köyceğiz’de MHP Adım Adım 2023 toplantısı gerçekleştirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Köyceğiz Kulak Mesire Alanı Belediye tesislerinde yapıldı. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Muğla MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP MYK üyeleri Serdar Soydan, Turan Şener ve Oğuz Akarfırat, MHP Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Zafer Türkmen ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, MHP’nin milli değerlere sahip çıktığını belirterek, “MHP, liderimiz Devlet Bahçeli ve öncesinde başbuğumuz Alparslan Türkeş’in önderliğinde 53 yıldır yüce amaç uğruna çıktığı yoldan ve Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadı. Bugün de ‘Devlet Bahçeli’ demek, eşittir güven demektir. Devlet Bahçeli’nin her zaman için ‘önce ülkem ve milletim’ dediğini, asla kendisini ön plana çıkarmadığını ve bu ülke, bu vatan ve bu millet için, milletten aldığı güçle nasıl bir mücadele içinde olduğunu aziz milletimiz gayet iyi görüyor. Bizim, Atatürk ilke ve inkılaplarının peşinden giden, vatansever CHP seçmeniyle hiçbir sorunumuz yoktur. Milletimiz 2023 seçimlerinde gerçekleri saptıranlara gerekli dersi verecektir” dedi.