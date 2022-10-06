Köyceğiz’de Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle sabah namazı buluşması gerçekleşti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl teması ’Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ olarak belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde program düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından 2022 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle düzenlenen sabah namazı buluşması programı Toparlar Mahallesi Merkez Camii’nde gerçekleştirildi. Programda cemaatle kılınan sabah namazı akabinde tesbihat, sohbet ve dualar edildi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz yaptığı konuşmada Mevlit Kandili ve Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı günün özelliğinden söz etti. Müftü Karagöz, “Mevlit Kandili; Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bireysel ve toplumsal hayatımıza yön veren merhametini, adaletini, sabrını ve cömertliğini; hülasa insanlığa ve topluma sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O’nun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma mevsimidir. Bizler bu hafta vesilesiyle peygamber efendimizin hayatında nasıl bir ahlak üzere olduğunu öğrenmeli ve onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmalıyız" ifadelerinin kullandı. Buluşmaların devam edeceğini belirten Karagöz, programa katılan herkese teşekkür etti. Sabah namazı buluşması çorba ve çay ikramıyla son buldu.