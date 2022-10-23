Köyceğiz’de lise arkadaşları yıllar sonra buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Naip Hüseyin Lisesi öğrencileri 40 yıl sonra bir araya geldi.

Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi’nin Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde yaşayan mezun öğrencileri yıllar sonra buluştu. Birbiriyle görüşüp, sohbet etme imkanı bulan mezun öğrenciler okul anılarını da paylaşarak eski günleri yad ettiler. Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi mezunları Emel Türkel, Ahmet Yüksel, Bülent Sönmez, Mehmet Özbek öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen mezunlar hasret giderirken, Mehmet Kabaklı’nın çaldığı müziklerle oynayarak gönüllerince eğlendiler. Yemek programında toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Arkadaşlarının bir kısmına sosyal medya bir kısmına ise telefondan ulaştığını anlatan Emel Türkel, Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi Mezunları ile 40 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu birlikteliği geleneksel hale getirip her yıl gerçekleştirmek istediklerini belirten Türkel; “Buluşmaya bazı arkadaşlarımız, çeşitli mazeretleri nedeniyle katılamadı. Umarım önümüzdeki yıllarda bu sayımız daha da artarak devam edecek. Katılan arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden mezun öğrenciler ise "Yıllar sonra anılarımızı tazeledik, yeni anılar edinerek çok güzel vakit geçirdik” dedi.

40 yıl sonra bir araya gelen lise mezunlarının vedalaşma anları ise duygulu anların yaşanmasına neden oldu.