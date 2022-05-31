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Köyceğiz’de “LGS’ye Hazırlanıyorum” seminerleri başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ortaokulların 8.sınıf öğrencilerine yönelik “LGS’ye Hazırlanıyorum” seminerleri başladı.

MUĞLA 31.05.2022, 15:12
Köyceğiz’de “LGS’ye Hazırlanıyorum” seminerleri başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ortaokulların 8.sınıf öğrencilerine yönelik “LGS’ye Hazırlanıyorum” seminerleri başladı.

Köyceğiz’de ortaokulların 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak sınav kaygısını azaltmak, hızlı ve anlamlı okuma ile ilgili gerekli bilgi ve beceriyi kazandırabilmek amacıyla düzenlenen seminerler öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. “LGS’ye Hazırlanıyorum” projesi çerçevesinde “Sınavda Dikkat Edilecek Hususlar ve Sınav Kaygısı” seminerleri rehber öğretmenler Hülya Kutlu Samet ve Gül Karaca tarafından veriliyor. Öğrenciler verilen seminerlerden memnun olduklarını ifade ettiler.

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