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Köyceğiz’de Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan gıda denetimleri Kurban Bayramı öncesi artarak devam ediyor.

MUĞLA 05.07.2022, 10:06
Köyceğiz’de Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan gıda denetimleri Kurban Bayramı öncesi artarak devam ediyor.

İlçede faaliyet gösteren kasapların gıda denetimleri gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirildi. Denetimlerde eksikler tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri halkın sağlığı için denetimler yaptıklarını ifade etti. Vatandaşlar da gıda satan işyerlerini kesintisiz denetleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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