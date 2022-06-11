Köyceğiz’de Kur’an Kursu öğrencileri karne sevinci yaşadı

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Beyobası Mahallesi 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrenciler 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin sona yaklaşması nedeniyle karne sevinci yaşadı.

Tören miniklerin gösteriler eşliğinde salona girmeleri akabinde Kur’an Kursu Öğreticisi Zehra Soydan’ın hoş geldiniz konuşması ile başladı. Karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; “Biz değerlerimizle ayaktayız. Bu değerlerin en başında da yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim geliyor. Sizler yavrularınızı diyanetimizin 4-6 yaş Kuran Kursuna göndererek çocuklarımızın değerlerimizi öğrenmesini milli ve manevi duygularla yetişmelerini temin ettiniz. Çocuklarımız kursumuzda hem eğlendiler ve hem de öğrendiler. Öğrencilerin yetişmesinde emek sarf eden Kuran Kursu öğreticimiz Zehra Soydan’a ve siz velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı da canı gönülden kutluyorum. Yolları bahtları açık olsun” dedi.

Velilerin ve öğrencilerin mutluluklarının, sevinçlerinin gözlendiği miniklerin karne dağıtım töreni İlçe Müftüsünün, Kur’an Kursu öğreticisinin ve velilerin öğrencilere karnelerini dağıtması, hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi akabinde yapılan ikramlarla sona erdi. Beyobası Mahallesi 4-6 yaş grubu Kur’an Kursunda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen karne dağıtım törenine; Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Beyobası Mahallesinde görev yapan din görevlileri, minik öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.