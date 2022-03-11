Köyceğiz’de kukla tasarımı eğitimleri devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Şehit Seyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğrencilerine yönelik olarak öğrencilerin mesleki beceri ve gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen “Vantrolog Kukla Tasarımı ve Kukla Oynatıcılığı” projesinde kuklalar tamamlandı.

Proje kapsamında konuşma ve senaryolaştırma eğitimleri devam eden öğrenciler, projenin son aşamasında kuklalarını eğitim ve sosyal sorumluluk kapsamında yapılan çalışmalarda değerlendirecek.